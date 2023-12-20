Заключенные Карелии освоили производство разноцветных светильников

В карельской колонии собран и протестирован первый светильник с широкой цветовой палитрой.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, на протяжении восьми лет светодиодное оборудование производится в карельских колониях – в ИК-1, ИК-7, ИК-9, а также ЛИУ-4, где выпускают светильники под собственной маркой «KarJala».



В декабре этого года заключенные собрали и протестировали первый светильник с широкой цветовой палитрой, включающей в себя одновременно красный, синий, зеленый и желтый цвета.



Такое оборудование подходит для благоустройства парков, вертикальной подсветки зданий, сооружений и архитектурных объектов, отметили в пенитенциарном ведомстве.