Заключенные Карелии перевыполнили план на треть

Производительность осужденных стала втрое больше в 2025 году.
В 2025 году заключенные произвели продукции, оказали услуг и выполнили работ на 330,7 миллионов рублей, сообщает УФСИН России по Карелии.
— Это на 33% больше запланированного показателя, — говорится в сообщении.
В лидерах по объёмам остаётся электротехническая отрасль в части производства светодиодных светильников — 54%. Традиционная для региона лесная отрасль расположилась на втором месте, набрав 16%, а швейная промышленность — на третьем, достигнув показателя в 13%.
На четвёртом месте по объёмам - камнеобработка.
Напомним, работа в колониях позволяет заключенным возмещать иски, штрафы, алименты, а также затраты федерального бюджета на содержание.
Ранее сообщалось, что за первые 6 месяцев 2025 года заработные платы карельских осуждённых выросли на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в УФСИН республики.