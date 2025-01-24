Заключенные Карелии перевыполнили производственный план на 35%

Карельские заключенные произвели продукции на 308 миллионов рублей.

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Карелии, в 2024 году перевыполнили производственный план. Об этом сообщили на странице УФСИН России по Республике Карелия.

Общий объем произведенной продукции, оказанных услуг и выполненных работ составил 308 миллионов рублей, что на 35% превысило плановые показатели. Уточняется, что лидерами по объему стали электротехническая (44%), лесная (19%) и швейная (15,5%) отрасли. «В сравнении с прошлым годом рост объёмов производства в вышеперечисленных отраслях увеличился на 2,5 миллиона рублей в каждой», — подчеркнули в группе.

Кроме того, в работе было задействовано более 93% заключенных, которые подлежат «обязательному привлечению к труду». В сравнении с прошлым годом их зарплата повысилась на 35%.