Заключенные Карелии показали "Черного человека"

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Осужденные исправительной колонии №9 поставили театральную постановку по поэме С. Есенина "Черный человек", сообщили в УФСИН по Карелии.
В исправительной колонии строгого режима №9 творческая группа осужденных представила театральную постановку по произведению Сергея Есенина "Черный человек".
В постановке задействовано двое осужденных. Они творчески подошли к постановке и стремились максимально передать образы героев.
Осужденные драматического кружка уже планируют репетиции следующей постановки, которую в день открытых дверей смогут увидеть родные и близкие заключенных.
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