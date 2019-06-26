Заключенные Карелии показали "Черного человека"

Осужденные исправительной колонии №9 поставили театральную постановку по поэме С. Есенина "Черный человек", сообщили в УФСИН по Карелии.

В исправительной колонии строгого режима №9 творческая группа осужденных представила театральную постановку по произведению Сергея Есенина "Черный человек".

В постановке задействовано двое осужденных. Они творчески подошли к постановке и стремились максимально передать образы героев.

Осужденные драматического кружка уже планируют репетиции следующей постановки, которую в день открытых дверей смогут увидеть родные и близкие заключенных.