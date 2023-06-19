Заключенные Карелии показали, как надо обращаться с гирями и штангой

Заключенные в Сегежском районе состязались в силовом экстриме, сообщили в УФСИН Карелии.
Осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание в исправительном центре №1 города Сегежа, состязались в жиме штанги лежа.
Также участники турнира продемонстрировали свои возможности в рывке и толчке гири. А в завершении осужденные провели товарищеский матч по волейболу.
Победителям состязания организаторы вручили медали, а призерам – грамоты.
В региональном УФСИН добавили, что подобные мероприятия проводятся в пенитенциарных учреждениях региона постоянно.
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