Заключенные Карелии показали, как надо обращаться с гирями и штангой

Заключенные в Сегежском районе состязались в силовом экстриме, сообщили в УФСИН Карелии.

Осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание в исправительном центре №1 города Сегежа, состязались в жиме штанги лежа.



Также участники турнира продемонстрировали свои возможности в рывке и толчке гири. А в завершении осужденные провели товарищеский матч по волейболу.



Победителям состязания организаторы вручили медали, а призерам – грамоты.



В региональном УФСИН добавили, что подобные мероприятия проводятся в пенитенциарных учреждениях региона постоянно.