Заключенные Карелии предпочитают фантастику

В библиотеке при колонии №7 провели мониторинг литературных предпочтений осужденных, сообщили в УФСИН Карелии.

В местах лишения свободы потребность человека в информации обеспечивается в первую очередь книгами. Осужденные, подозреваемые и обвиняемые много читают различной литературы. Художественная, классическая и историческая литература, различные академические издания, энциклопедии, зарубежная поэзия — библиотечный фонд исправительных учреждений подведомственных УФСИН составляет более 30 тысяч книг.

Библиотеки в местах лишения свободы являются центром культурной жизни, а осужденные благодарными читателями. Многие из них полезную привычку к чтению приобрели именно в период отбывания наказания.

Так, осужденные литературного кружка при библиотеке в ИК-7 провели мониторинг литературных предпочтений своих читателей.

Наиболее повышенный интерес среди осужденных проявляется к книгам в жанрах фантастики и фэнтези. Читателя привлекает подмена существующей реальности — вымышленной, где зачастую сказочные персонажи действуют с героями настоящего рука об руку, вместе преодолевают трудности и невзгоды, ловушки и опасности. Отличительной особенностью таких произведений является борьба в вымышленных обстоятельствах со злом, построение новых обществ, торжество справедливости.

Данный жанр представлен в библиотеке достаточно широко, не только зарубежными авторами, такими как Б.Стэблфорд, К. Банч, А. Найт, но и нашими соотечественниками — А. Беляниным, К. Калбазовым, С.Тармашевым, Д.Глуховским и другими. Книги этого направления выстраиваются в большие циклы — «Метро», «Сталкер», «Этногенез», и позволяют читателям рисовать в своем воображении целые вселенные, населенные персонажами этих произведений. В библиотеке даже существует очередь на произведения данного жанра.

Востребованы также детективы и приключения. Их популярность достигается тем, что с первых страниц главные герои втягиваются в водоворот событий, перед ними возникает огромное количество вопросов и загадок, которые предстоит разрешить, несмотря на давность во времени, сильное противодействие сторонних обстоятельств. Среди наиболее популярных авторов этого жанра можно назвать Дж. Роллинса, Д. Брауна, А.Конан-Дойля, Д. Чейза.

Определенная категория осужденных выбирает для чтения книги по саморазвитию и личностному росту: психология, мотивация, ведение и развитие бизнеса, искусство общения, изучение языков и многое другое. Например, в библиотеке имеются произведения по истории создания известных брендов, таких как «Найк», «Макдональдс» и др.. Книги этого формата привлекают тех осужденных, кто после освобождения планирует создание собственного бизнеса, производства и для этого изучает не только технические или экономические аспекты, но и психологию построения, поддержания и развития своего дела, коммуникаций и отношений в нем. По своей сути эти книги - прекрасные мотиваторы для саморазвития и самосовершенствования. Некоторые из осужденных изучают языки, так как на это появилось много свободного времени.

Проявляют интерес читатели и к историческим романам. В этой категории особо пользуются спросом книги по истории царских династий Рюриковичей и Романовых, истории великих народов и великих сражений, а также произведения о Великой Отечественной войне.

Оставшаяся и уже не такая многочисленная часть читателей остается верной классической литературе отечественных и зарубежных авторов.

В целом ассортимент библиотеки при ИК-7 способен удовлетворить потребность осужденных в литературе каждого жанра.