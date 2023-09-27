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Заключенные Карелии с начала года наделали светильников на 66 млн рублей

Новости. Общество
15:31, 28 Сентября 2023
фото: © УФСИН Карелии

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С начала этого года осужденные изготовили порядка 15 тысяч светильников.

 Заключенные Карелии с начала года сделали порядка 15 тысяч светодиодных светильников на 66 миллионов рублей. Продукцию поставили в разные регионы страны, в том числе Ленинградскую, Вологодскую, Волгоградскую, Кировскую и Омскую области.

«Это дает осужденным возможность зарабатывать деньги и направлять их по исковым обязательствам перед потерпевшими и государством», — говорится в пресс-релизе УФСИН Карелии.

Цех по производству светодиодных светильников запустили в лечебном исправительном учреждении № 4 в поселке Верхний, в 2016 году. Затем к выпуску широкого перечня осветительных приборов — уличных, офисных, промышленных — приступили в исправительной колонии № 1 в Надвоицах.

Кроме того, в пенитенциарной системе республики могут укомплектовывать светильники металлическими кронштейнами и корпусами собственного производства, что позволяет снабжать продукцией любые предприятия и целые населенные пункты, отметили в пресс-службе республиканского УФСИН.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за 2022 год заключенные в Карелии смастерили светильников на 104 млн рублей.



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