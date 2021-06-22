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Заключенные Карелии узнали, как им найти работу на воле

Новости. Общество
09:24, 23 Июня 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

Представители агентства занятости населения Медвежьегорского района провели «Школу подготовки осужденных к освобождению» в РБ-2.

22 июня специалисты агентства занятости населения Медвежьегорского района разъяснили осужденным порядок обращения после освобождения для поиска работы, а также довели информацию по действующим программам в рамках помощи гражданам в поисках работы. Об этом сообщают в УФСИН.

«Одной из форм подготовки осужденного к жизни на свободе, а также одним из видов мероприятий по обеспечению социальной защиты осужденных в период отбывания наказания и создания условий для их успешной ресоциализации после освобождения является созданная в каждом учреждении „Школа по подготовке осужденных к освобождению“. Деятельность школ является одним из наиболее эффективных звеньев социальной адаптации и реабилитации осужденных», — говорится в заявлении УФСИН.

Ранее сообщалось, что казаки рассказали малолетним правонарушителям в Петрозаводске о здоровом образе жизни.

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Комментарии

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кир
2021-06-23 10:02:11
На волю выйдем, всем отомстим. Из песни слова не выбросишь, - сказал кот, знаток тюремной поэзии.
Гость
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