Заключенные Карелии узнали, как им найти работу на воле

Представители агентства занятости населения Медвежьегорского района провели «Школу подготовки осужденных к освобождению» в РБ-2.

22 июня специалисты агентства занятости населения Медвежьегорского района разъяснили осужденным порядок обращения после освобождения для поиска работы, а также довели информацию по действующим программам в рамках помощи гражданам в поисках работы. Об этом сообщают в УФСИН.

«Одной из форм подготовки осужденного к жизни на свободе, а также одним из видов мероприятий по обеспечению социальной защиты осужденных в период отбывания наказания и создания условий для их успешной ресоциализации после освобождения является созданная в каждом учреждении „Школа по подготовке осужденных к освобождению“. Деятельность школ является одним из наиболее эффективных звеньев социальной адаптации и реабилитации осужденных», — говорится в заявлении УФСИН.

Ранее сообщалось, что казаки рассказали малолетним правонарушителям в Петрозаводске о здоровом образе жизни.