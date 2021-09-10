Заключенные помогут оборудовать контейнерные площадки для мусора в Петрозаводске

До конца этого года 39 контейнерных площадок в Петрозаводске заменят на новые, сообщили в администрации города.

В карельской столице стартовали работы по установке новых контейнерных площадок. До конца года современные конструкции закрытого типа появятся на 39 территориях.

Контейнерные площадки обновят в Центре, Октябрьском, Первомайском, на Ключевой, Голиковке, Зареке, Кукковке, Перевалке и Древлянке. 18 конструкций будут каменными, остальные выполнят из ДПК-панелей (древесно-полимерный композит).

Конструкции из каменных блоков установит ООО «СМС». Работы выполняются в рамках заключенного муниципального контракта. Сейчас подрядчик приступил к поэтапному демонтажу старых площадок. Дополнительно планируется благоустроить подходы к контейнерам.

Часть площадок оборудует УФСИН Карелии. Подрядчик для обустройства оставшихся участков для сбора ТКО определится по итогам аукциона.

В мэрии напомнили, что в прошлом году в Петрозаводске установили и ввели в эксплуатацию 13 каменных контейнерных площадок. Работа по замене старых конструкций на современные проводится в рамках соглашения администрации города с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия.