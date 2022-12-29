Заключенные представили свою продукцию на Рождественской ярмарке в Петрозаводске

Учреждения УФСИН Карелии привезли на Рождественскую ярмарку созданные руками арестантов изделия для бань, каминов и сувениры.

Посетители ярмарки, которая открылась на площади Кирова, не смогут пройти мимо широкого ассортимента выпускаемой продукции, а именно — изделий для бань и саун, мангалов, кованых аксессуаров для каминов, сувениров и других товаров. При желании можно заказать продукцию по каталогу либо изготовить по индивидуальному эскизу, заявили в УФСИН по Карелии.

В ведомстве напомнили, в настоящее время в пенитенциарных учреждениях региона производят более 400 наименований изделий из камня, дерева, металла, пластика, ткани.

Ранее сообщалось, 30 декабря в 17.00 на площади Кирова состоится церемония открытия праздника «Чудеса в предновогодье». На рождественской ярмарке жители и гости Петрозаводска смогут не только приобрести товары местных производителей и увидеть выступления солистов и творческих коллективов города, но и отведать горячего ароматного глинтвейна. Его для гостей традиционно приготовят на открытом огне прямо на площади.

Рождественская ярмарка будет работать до 7 декабря.