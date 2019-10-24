Заключенные СИЗО в Карелии приняли участие в учениях

Пожарно-тактические учения прошли в СИЗО-2 в Сегеже, сообщили в УФСИН по Карелии.

По сценарию учения пожар произошел в помещении режимного корпуса учреждения. Из здания режимного корпуса было эвакуировано 179 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также 6 медицинских работников.

После поступления сообщения о возгорании в дежурную часть учреждения на ликвидацию условного пожара и спасение людей незамедлительно были направлены сотрудники дежурной службы и добровольной пожарной дружины СИЗО-2. Одновременно сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарной части №12 отряда федеральной противопожарной службы № 4 МЧС России по Республике Карелия. На ликвидацию пожара и его последствий были направлены пожарные подразделения из Сегежи.