Заключенные установят еще 50 новых контейнерных площадок в Петрозаводске

До конца ноября смонтируют 50 новых контейнерных площадок закрытого типа в разных районах столицы Карелии.

УФСИН России по Республике Карелия продолжает установку новых контейнерных площадок закрытого типа в Петрозаводске. Сейчас конструкции из древесно-полимерных композитных панелей монтируют в Октябрьском и Первомайском районах. Три десятка построек уже разместили на общественных территориях города. На объектах устанавливают кровли, оборудуют пандусы и устраняют замечания специалистов, рассказали в администрации города.

Всего по городу до конца ноября смонтируют 50 новых контейнерных площадок. Конструкции введут в эксплуатацию после приемки работ. На данный момент, объекты находятся на разных стадиях готовности. Работы ни на одном из них пока не принимали.

В этом году контейнерные площадки с павильонами из ДПК-панелей появятся по следующим адресам:

— Сулажгорская ул., д. 4 корп. 4;

— ул. Жуковского, д. 63;

— ул. Максима Горького, д. 20А;

— ул. Гоголя, д. 40;

— Красная ул., д. 51;

— ул. Антикайнена, д. 8;

— ул. Фридриха Энгельса, д. 23;

— Красноармейская ул., д. 31;

— Пробная улица, д. 22;

— ул. Луначарского, д. 36;

— ул. Чернышевского, д. 20;

— ул. Ригачина, д. 56А и д. 46А;

— ул. Луначарского, д. 12-14;

— Октябрьский пр-кт, д. 4А;

— Ленинградская ул., д. 20;

— Мурманская ул., д. 3, д. 25А, д. 28 и д. 33;

— ул. Лисицыной, д. 3А;

— ул. Мелентьевой, д. 30;

— Московская ул., д. 5А;

— ул. Кутузова, д. 42;

— Советская ул., д. 30А;

— Первомайский пр-кт, д. 53;

— Комсомольский пр-кт, д. 13 и д. 19;

— Сортавальская ул., д. 6 и д. 10;

— ул. Генерала Фролова, д. 9;

— Питкярантская ул., д. 28;

— пр-кт Александра Невского, д. 37 и д. 70;

— ул. Калинина, д. 26 и д. 61;

— ул. Маршала Мерецкова, д. 26;

— Станционная ул., д. 26 и д. 30;

— Лесная ул., д. 26;

— Гвардейская ул., д. 13;

— Ключевая ул., д. 6;

— ул. Антонова, д. 8;

— ул. Чапаева, д. 43 и д. 102;

— ул. Фурманова, д. 50;

— Зеленая ул., д. 1;

— ул. Пархоменко, д. 33;

— Университетская ул., д. 7/1;

— Лесной пр., д. 45.

В мэрии напомнили, за 2020 и 2021 годы на общественных территориях Петрозаводска смонтировали более 50 новых каменных контейнерных площадок и павильонов из ДПК-панелей.