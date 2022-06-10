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Заключенные установят полсотни контейнерных площадок в Петрозаводске

Новости. Общество
18:40, 14 Июня 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Изготовленные в учреждениях УФСИН контейнерные площадки закрытого типа появятся в разных районах столицы Карелии.

УФСИН России по Карелии готовит городские территории, используемые для сбора ТКО, к установке новых контейнерных площадок закрытого типа. В этом году первые 10 конструкций из древесно-полимерных композитных панелей смонтируют на Голиковке и в центре Петрозаводска, рассказали в мэрии.

Так, площадки появятся по следующим адресам: ул. Максима Горького, 20А, ул. Гоголя, 40, Красная ул., 51, ул. Антикайнена, 8, ул. Фридриха Энгельса, 23, Красноармейская ул., 31, проспект Александра Невского, 37 и 70, ул. Калинина, 26 и ул. Маршала Мерецкова, 26. На шести территориях уже демонтировали старые конструкции. Установить на них новые объекты планируют в июне.

Всего до ноября подрядчику предстоит смонтировать полсотни контейнерных площадок закрытого типа в разных районах города. Их установят на улицах Сулажгорской, 4к4, Жуковского, 63, Пробной, 22, Луначарского, 36, Чернышевского, 20, Ригачина, 46А и 56А, ул. Луначарского, 12-14, Ленинградской, 20, Мурманской 3, 28, 25А и 33, Лисицыной, 3А, Мелентьевой, 30, Московской, 5А, Кутузова, 42, Советской, 30А, Сортавальской, 6 и 10, Генерала Фролова, 9, Питкярантской, 28, Станционной, 26 и 30, Лесной, 26, Гвардейской, 13, Ключевой, 6, Антонова, 8, Чапаева, 43 и 102, Фурманова, 50, Зеленой, 1, Пархоменко, 33, Университетской, 7/1, Сыктывкарской, 25, Калинина, 61, а также на проспектах Октябрьском, 4А, Первомайском, 53 и Комсомольском, 13 и 19.

В администрации Петрозаводска напомнили, что за 2020 и 2021 годы на общественных территориях города установили более 50 новых каменных контейнерных площадок и павильонов из ДПК-панелей.

Ранее сообщалось, подрядчик вывезет 50 тонн мусора с территорий у контейнерных площадок в Петрозаводске.

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