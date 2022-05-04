Заключенные в Карелии отметили День Победы видеоконцертом, брейн-рингом и игрой в шахматы

В учреждениях УФСИН по Карелии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в ведомстве, в библиотеках учреждений открыты книжные выставки, где представлена художественная и историческая литература о событиях 1941–1945 гг., послевоенном времени. Подготовлены стенды с информацией о ключевых моментах Великой Отечественной войны, памятных датах. С использованием сети кабельного телевидения, функционирующей на территории исправительных колоний, транслировались художественные и документальные фильмов о войне.

9 мая в учреждениях был организован просмотр Парада Победы. В колониях и СИЗО минутой молчания почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в этот день осужденные приняли участие в акции «Георгиевская ленточка».

В исправительной колонии № 7 осужденные студии кабельного телевидения подготовили своими силами видеоконцерт. В ИК-9 музыкальная группа «Путь домой» исполнила известные песни военных лет. В РБ-2 состоялась интеллектуальная игра в брейн-ринг, прозвучавшие во время викторины вопросы были достаточно сложными и связаны со знаковыми событиями в истории Великой Отечественной Войны. В СИЗО-1 среди несовершеннолетних прошел конкурс рисунков.

Во всех исправительных учреждениях состоялись турниры по шахматам, шашкам, настольному теннису, футболу.

Ранее заключенные в Карелии написали углем и акварелью картины к Дню Победы.