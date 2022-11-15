Заключенные в Карелии подарили библиотеке кукольный театр

Ширму и оборудование для театра сделали заключенные надвоицкой колонии, сообщили в УФСИН Карелии.

Заключенные исправительной колонии №1 изготовили для библиотеки в Надвоицах ширму и оборудование для кукольного театра.



«Теперь сотрудники библиотеки смогут ставить для малышей спектакли, чтобы те в игровой форме могли проще усвоить содержания всем известных детских произведений», - говорится в пресс-релизе УФСИН Карелии.



Библиотека на постоянной основе предоставляет для ИК-1 различные учебники, сборники, альманахи, тем самым, помогая колонии пополнять книжный фонд.



Добавим, в прошлом году в преддверии Нового года исправительная колония №1 подарила надвоицкой библиотеке тантамарески – стенды для фотографирования.