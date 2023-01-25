Заключенные в Карелии померились силами в перетягивании каната и спринте на санях

Сотрудники ИК-7 Сегежи провели для осужденных спортивный праздник.

Мужчины, отбывающие наказание в Исправительной колонии №7 в Сегеже, встретили День зимних видов спорта, сообщили в УФСИН по Карелии.

Сотрудники воспитательной службы колонии подготовили для осужденных целый комплекс спортивных общеразвивающих упражнений, направленных на развитие и совершенствование физических способностей.

Так, участникам соревнований предстояло продемонстрировать свои умения и навыки в лыжной эстафете, проявить себя в таком этапе как спринт на санях, а также не подвести команду в финальном испытании – перетягивании каната. В завершении победителям и призерам состязаний вручили дипломы.

Ранее сообщалось, заключенные в Карелии смастерили светильников на 104 млн рублей.