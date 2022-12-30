Заключенные в Карелии слепили елочку и кролика (ФОТО)

Территорию РБ-2 в Медвежьегорске украсили снежные скульптуры, которые сделали заключенные.

Новогодняя сказка поселилась в Республиканской больнице №2 в Медвежьегорске. На территории учреждения появилась стройная пушистая елочка, главный зимний волшебник Дед Мороз и его внучка Снегурочка, Снеговик, а также символ Нового 2023 года — кролик, рассказали в Управлении УФСИН по Карелии.

В РБ-2 отмечают, что снежные скульптуры — неизменные праздничные атрибуты, которые радуют и создают особое новогоднее настроение.

В УФСИН напомнили, что каждую зиму в исправительных колониях региона проводится конкурс на лучшую фигуру из снега и льда. В Новом 2023-м году он состоится в феврале. Героями скульптур станут персонажи из всем полюбившихся с детства сказок и мультфильмов.