Заключенные в Карелии сыграли в ассоциации (ФОТО)

Во время занятия с осужденными психологи СИЗО №1 Петрозаводска использовали метафорические ассоциативные карты «Время».

Метафорические ассоциативные карты – это психологический инструмент, в основу которого заложен закон проекции, уверяют в УФСИН Карелии.



Это набор изображений окружающей действительности.



Во время занятия с осужденными психологи следственного изолятора №1 Петрозаводска использовали метафорические ассоциативные карты «Время» – проективные картинки, на которых представлены лица, предметы, сюжеты, а также содержатся различные истории и описания жизненных ситуаций.



«Метод ассоциаций помогает быстро прояснить и осознать потребности лиц, преступивших черту закона, изучить их незавершенные внутренние процессы и решить возникающие вопросы. Ведь в процессе работы с образами происходит трансформация негативных переживаний в позитивные, человек проявляет свои чувства, прорабатывает волнующие его темы», - пояснила начальник психологической лаборатории Виктория Карякина.



В УФСИН уверены, что метафорические ассоциативные карты также позволяют развить гибкость мышления, память и внимание.



