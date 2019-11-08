Заключенные в Карелии выпекают более полутора тонн хлеба каждый день

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В исправительных колониях Карелии оборудованы собственные хлебопекарни и участки по производству макаронных изделий, сообщили в УФСИН по Карелии.
Ежедневно осужденными выпекается около 850 кг хлеба из смеси муки пшеничной и ржаной , а также 730 кг хлеба белого из муки пшеничной, изготавливается около 90 кг макаронных изделий.
На пекарнях привлекаются к труду осужденные, прошедшие обучение по специальности "пекарь". Во всех пекарнях имеется современное оборудование: тестомесы, расстоечные печи и пекарские шкафы.
В течение 2019 года в учреждениях проведена работа по обновлению имеющегося технологического оборудования.
Ранее продукция заключенных колонии №9 получила знак "Сделано в Карелии".
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