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Новости. Общество
10:28, 08 Ноября 2019
фото: ©УФСИН по Карелии

Заключенные в Карелии выпекают более полутора тонн хлеба каждый день

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В исправительных колониях Карелии оборудованы собственные хлебопекарни и участки по производству макаронных изделий, сообщили в УФСИН по Карелии.

Ежедневно осужденными выпекается около 850 кг хлеба из смеси муки пшеничной и ржаной , а также 730 кг хлеба белого из муки пшеничной, изготавливается около 90 кг макаронных изделий.

На пекарнях привлекаются к труду осужденные, прошедшие обучение по специальности "пекарь". Во всех пекарнях имеется современное оборудование: тестомесы, расстоечные печи и пекарские шкафы.



В течение 2019 года в учреждениях проведена работа по обновлению имеющегося технологического оборудования.

Ранее продукция заключенных колонии №9 получила знак "Сделано в Карелии".

 

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Комментарии

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кир
2019-11-08 10:35:10
Зачем коллектив лишать хороших работников? Пусть подольше работают. А то выйдут и опять возьмутся за старые, привычные дела. А тут хоть польза какая-то есть.
Изя
2019-11-08 10:33:08
Эх , можно позавидовать , нормальный хлеб едят , не то у что в ПТЗ продают - хрень )))) :)
Гость
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