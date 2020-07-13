Заключенные в Карелии вырастили 200 кг огурцов (ФОТО)

В больнице УФСИН Карелии осужденные на подсобном участке собрали более 200 кг огурцов.

Выращенные овощи появились в меню столовой Республиканской больнице №2 в Медвежьегорске с середины мая, когда был собран первый урожай. В теплицах, за которыми ухаживают заключенные из отряда хозяйственного обслуживания, помимо огурцов выращивают помидоры, болгарский перец, морковь, свеклу, картофель, капусту и зелень.

По сообщению УФСИН Карелии, развитие сельского хозяйства в исправительном учреждении решает сразу несколько задач: трудоустройство осужденных (в первую очередь тех, кто выплачивает иски), привитие им трудовых навыков, а также позволяет разнообразить рацион питания свежими экологически чистыми и полезными овощами.

Ранее сообщалось, около 570 заключенных в Карелии получили профессию в училищах при колониях.