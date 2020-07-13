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Заключенные в Карелии вырастили 200 кг огурцов (ФОТО)

Новости. Общество
15:26, 14 Июля 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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В больнице УФСИН Карелии осужденные на подсобном участке собрали более 200 кг огурцов.

Выращенные овощи появились в меню столовой Республиканской больнице №2 в Медвежьегорске с середины мая, когда был собран первый урожай. В теплицах, за которыми ухаживают заключенные из отряда хозяйственного обслуживания, помимо огурцов выращивают помидоры, болгарский перец, морковь, свеклу, картофель, капусту и зелень.

По сообщению УФСИН Карелии, развитие сельского хозяйства в исправительном учреждении решает сразу несколько задач: трудоустройство осужденных (в первую очередь тех, кто выплачивает иски), привитие им трудовых навыков, а также позволяет разнообразить рацион питания свежими экологически чистыми и полезными овощами.

Ранее сообщалось, около 570 заключенных в Карелии получили профессию в училищах при колониях.

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Комментарии

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новый
2020-07-14 15:49:02
Почему бы и не вырастить, если электричество на отопление и освещение оранжерей круглый год бесплатно. Вернее не бесплатно, а за счет налогоплательщиков.
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