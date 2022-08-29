Заключенные в Карелии взяли в руки биты и показали мастерство в национальной русской игре

В исправительной колонии №7 прошли ежегодные соревнования среди осужденных по национальной русской игре в городки, сообщили в УФСИН Карелии.

Городки – старинная русская игра, в которой необходимо с определенных расстояний «выбивать» метанием биты «города» - фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных цилиндров (чурок), называемых «городками». Победителем игры в городки считается участник или команда, затратившие на выбивание городошных фигур наименьшее количество бит.

Городки привлекательны тем, что не требуют особых знаний и умений, специальной физической подготовки. Играть может любой желающий. В ходе игры были выявлены самые меткие игроки.

Как отметили сотрудники отдела по воспитательной работе, целью внедрения данного вида спорта в учреждениях – это пропаганда здорового образа жизни и организации полезного досуга для осужденных.