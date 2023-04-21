Заключенные в Петрозаводске взялись за карандаши и краски

Осужденные в петрозаводском СИЗО-1 создали рисунки против наркотиков.

Психологи Следственного изолятора № 1 провели конкурс рисунков «МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ», сообщили в сообществе УФСИН по Карелии.

Конкурс проводился среди заключенных в рамках месячника антинаркотической направленности. Творческие работы подготовили осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию. В них они выразили негативное отношение к употреблению наркотиков, а также отметили важность здорового образа жизни.

«Мы стараемся не только помочь осознать наличие химических аддикций у человека и объяснить то, насколько они опасны для организма. Мероприятия в рамках этой акции также направлены на пропаганду законопослушного поведения среди осужденных и профилактику рецидива преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», — отметила Начальник психологической лаборатории Виктория Карякина.

Все рисунки организаторы разместили на одном из стендов учреждения.