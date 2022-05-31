Заключенные выпускники сдадут экзамены в колониях Карелии

Карельские осужденные, проходившие обучение в вечерней школе, приступили к сдаче выпускных экзаменов, сообщили в УФСИН Карелии.

Осужденные уже сдали экзамен по русскому языку, сегодня сдают экзамен по математике. Оценивает работы Государственная экзаменационная комиссия в Региональном центре обработки информации.

По итогам экзаменов учащимся будут выданы аттестаты без указания информации о том, что они обучались в школе при колонии. Четверо выпускников уже сдали экзамены досрочно в связи с освобождением.

После окончания школы у осуждённых есть возможность продолжить обучение в профессиональных училищах при колониях, а также получить высшее образование в вузах, предоставляющих возможность осуществления дистанционного обучения. В настоящий момент высшее образование получают 6 осужденных.

В УФСИН напомнили, что всего в школах при колониях в 2021/2022 учебном году проходили обучение порядка 230 осужденных, из них 100 осужденных - выпускники 9 и 12 классов.