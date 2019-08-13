Заключенных в Карелии планируют привлечь к переработке покрышек

На совещании в Минэке рассмотрели возможности организации линии переработки автомобильных покрышек на территории исправительной колонии №7 в Сегеже, сообщили в УФСИН по Карелии.

Совещание прошло под председательством заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова.

На встрече обсуждались вопросы включения исправительных учреждений республики в территориальную схему обращения с отходами, возможности привлечения осужденных к труду по сортировке отходов, а также переработки автомобильных покрышек и производства резиновой крошки на территории исправительной колонии №7 в Сегеже.