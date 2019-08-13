Заключенных в Карелии планируют привлечь к переработке покрышек

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На совещании в Минэке рассмотрели возможности организации линии переработки автомобильных покрышек на территории исправительной колонии №7 в Сегеже, сообщили в УФСИН по Карелии.
Совещание прошло под председательством заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова.
На встрече обсуждались вопросы включения исправительных учреждений республики в территориальную схему обращения с отходами, возможности привлечения осужденных к труду по сортировке отходов, а также переработки автомобильных покрышек и производства резиновой крошки на территории исправительной колонии №7 в Сегеже.
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