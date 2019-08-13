Подписаться
Новости. Общество
15:59, 13 Августа 2019
фото: @ ИТАР-ТАСС

Заключенных в Карелии планируют привлечь к переработке покрышек

Загрузка...

На совещании в Минэке рассмотрели возможности организации линии переработки автомобильных покрышек на территории исправительной колонии №7 в Сегеже, сообщили в УФСИН по Карелии.

Совещание прошло под председательством заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова. 

На встрече обсуждались вопросы включения исправительных учреждений республики в территориальную схему обращения с отходами, возможности привлечения осужденных к труду по сортировке отходов, а также переработки автомобильных покрышек и производства резиновой крошки на территории исправительной колонии №7 в Сегеже. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2019-08-13 16:09:34
Нет де-юре в РФ заключенных, но де-факто, если верить заголовку, есть. Для справки: термин "Заключенный" отменен после развенчания культа Сталина.
Мизантроп
2019-08-13 16:38:46
елпидифор, Неправда. Сейчас Ипатов - заключенный, после суда будет осужденный. Не благодари.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
12.08.2019, 16:05
ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"
08.08.2019, 13:25
Стало известно, сколько дней продержится теплая погода в Карелии

Аналитика

12.08.2019 15:54
Тема недели
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 6
Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 16
09.08.2019 10:59
Рыба раздора 1
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 9
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 11
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

СОБЫТИЕ ДНЯ: Скандал вокруг ремонта дорог в Петрозаводске
12.08.2019 16:02
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»