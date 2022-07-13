Заключенный из Карелии показал свое мастерство шахматиста на Всероссийском чемпионате

Осужденный из ИК-9 принял участие чемпионате ФСИН России по шахматам.

Федеральная служба исполнения наказаний провела IV Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных, в котором приняли участие 79 регионов. Карелию представлял победитель регионального этапа соревнований среди исправительных учреждений осужденный Владимир К. Он отбывает наказание в ИК-9 Петрозаводска. Владимир с детства играет в шахматы, является победителем многочисленных турниров, проводимых в колонии, рассказали в УФСИН по Карелии.

Чемпионат проводился в онлайн-формате по швейцарской системе в 6 туров. Контроль времени – 10 минут (+ 5 сек. на ход). Все игры начинались автоматически, каждая последующая партия начиналась через 1 минуту, как последняя партия закончится. Каждый регион представлял только один игрок из числа осужденных.

Как отметили в Управлении, участнику из карельской колонии не удалось занять призовое место, однако по его словам, не так важна победа, как участие в столь крупном соревновании, где несмотря на то, что состязание оказалось очень сложным, каждый смог показать свои навыки.

– Немного расстроен результатом, мог бы сыграть лучше, но сказалось волнение. Безусловно, это интересный и полезный опыт для меня, в дальнейшем планирую усерднее работать и развивать свои навыки в игре в шахматы, – поделился своими впечатлениями осужденный Владимир К.

Сегодня практически во всех исправительных учреждениях действуют шахматные кружки и секции, в библиотеках имеется специальная литература, проводятся шахматные турниры. Игра в шахматы - это не только интересное спортивное состязание, но и фактор, способствующий перевоспитанию и исправлению осужденных, считают в УФСИН по Карелии.

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