Заключенный из Петрозаводска написал икону с ликом Божьей Матери и победил

Осужденный выбрал «Семистрельную» икону не случайно.

В управлении ФСИН Карелии подвели итоги регионального этапа конкурса православной иконописи «Канон», прошедшего в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением». Об этом рассказали в паблике управления республики.

Конкурс проводится по инициативе Синодального отдела Московского патриархата по тюремному служению Русской Православной Церкви совместно со ФСИН России, сообщили в группе.



В региональном этапе приняли участие осужденные из пяти православных общин исправительных учреждений УФСИН Карелии. Тема конкурса — «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».



Работы конкурсантов оценивали сотрудники УФСИН Карелии, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, помощник начальника УФСИН Карелии по работе с верующими протоиерей Леонид Леонтюк, а также представители Общественного совета УФСИН.



Решением комиссии лучшей признали работу осужденного Андрея Р., отбывающего наказание в ИК-9 Петрозаводска. Художник написал Икону Божьей Матери «Семистрельная», или «Умягчение злых сердец».



«Осужденный выбрал эту икону не случайно, ведь где, как не в исправительном учреждении приходит понимание того, какие страдания приходятся на долю матерей, ожидающих на свободе своих оступившихся детей», — пояснили в источнике.

Работы со всех регионов представят на финальном этапе конкурса в Москве и разместят в выставочной галерее Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.