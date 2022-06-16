Заключенный в Карелии дезорганизовал работу колонии

Вмешательство суда потребовалось после того, как один из заключенных в Сегеже атаковал сотрудника колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

Собранные сотрудниками Следкома Карелии доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора 51 — летнему мужчине, отбывающему наказание в исправительной колонии.

Следствием и судом установили, что в декабре 2020 года в ФКУ ИК-7 осужденный, не желая выполнять законные требования сотрудника исправительного учреждения, оказал сопротивление и ударил его. Своими действиями осужденный дезорганизовал деятельность учреждения.

Сегежский городской суд продлил пребывание буяна за решеткой на два с половиной года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.