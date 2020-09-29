Заключенный в Карелии стал дипломированным специалистом по вопросам недвижимости

Осужденный колонии №9 защитил выпускную квалификационную работу, сообщили в УФСИН Карелии.

Многие из выпускников школ исправительных колоний поступают в высшие учебные заведения как после освобождения, так и находясь еще в исправительном учреждении. В настоящее время заключенные имеют возможность обучаться дистанционно в организациях среднего профессионального образования, а также в высших учебных учреждениях. На сегодняшний день восемь осужденных, отбывая наказание в колониях Карелии, получают высшее и среднее специальное образование.

Один из таких студентов - осужденный, отбывающий наказание в ИК-9 в Петрозаводске, защитил выпускную квалификационную работу по окончании обучения в Нижегородском гуманитарно–техническом колледже, на тему: "Подходы и методы, применяемые к оценке недвижимости". Защита проходила в он-лайн режиме.

По итогам защиты приемная комиссия поставила оценку "отлично", осужденный окончил обучение и получил соответствующее образование, что, безусловно, будет способствовать его трудоустройству и социальной адаптации после освобождения из исправительного учреждения.