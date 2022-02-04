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Заключенный в Петрозаводске стал жертвой преступления

Новости. Криминал
12:23, 09 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Феоктистов

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В Петрозаводске мужчина украл у друга мотоцикл, пока тот отбывал наказание в местах лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Следователи полиции Петрозаводска расследуют кражу, совершённую с причинением значительного ущерба. Фигурант уголовного дела подозревается в хищении имущества, принадлежащего 29-летнему жителю карельской столицы.

В январе в правоохранительные органы с заявлением о преступлении обратилась сожительница потерпевшего. Она сообщила, что пока её избранник отбывает наказание за совершённое преступление, кто-то незаконно завладел его мотоциклом, припаркованным во дворе дома. Причинённый материальный ущерб был оценён в 230 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний друг владельца мотоцикла. По версии полиции, житель карельской столицы, зная, что его приятель находится в местах лишения свободы, вызвал к его дому грузоперевозчика, доставил транспортное средство в свой гараж и начал подготовку к сбыту. Однако осуществить задуманное он не успел. Стражи порядка изъяли похищенное.

Фигурант уголовного дела дал признательные показания. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Комментарии

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Егор Сидоров
2022-02-09 12:51:39
Вор у вора дубинку украл. Гм... простите, мотоцикл.
Экcперд
2022-02-09 12:34:03
В этой новости прекрасно всё . Даже сожительница :)
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