Заключенный в Петрозаводске стал жертвой преступления

В Петрозаводске мужчина украл у друга мотоцикл, пока тот отбывал наказание в местах лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Следователи полиции Петрозаводска расследуют кражу, совершённую с причинением значительного ущерба. Фигурант уголовного дела подозревается в хищении имущества, принадлежащего 29-летнему жителю карельской столицы.

В январе в правоохранительные органы с заявлением о преступлении обратилась сожительница потерпевшего. Она сообщила, что пока её избранник отбывает наказание за совершённое преступление, кто-то незаконно завладел его мотоциклом, припаркованным во дворе дома. Причинённый материальный ущерб был оценён в 230 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний друг владельца мотоцикла. По версии полиции, житель карельской столицы, зная, что его приятель находится в местах лишения свободы, вызвал к его дому грузоперевозчика, доставил транспортное средство в свой гараж и начал подготовку к сбыту. Однако осуществить задуманное он не успел. Стражи порядка изъяли похищенное.

Фигурант уголовного дела дал признательные показания. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.