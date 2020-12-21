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Заключенным ИК-7 облегчили досуг

Новости. Общество
17:40, 22 Декабря 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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В "семерке" создан электронный каталог книг библиотеки, что значительно облегчит заключенным поиск необходимой литературы, сообщила пресс-служба УФСИН Карелии.

В исправительной колонии №7 создан электронный каталог книжного фонда библиотеки. В библиотеке учреждения находится порядка 3900 книжных изданий, ранее книгу можно было найти по каталожной карточке, но теперь процесс поиска упрощен.

Нужное издание можно найти через электронную базу, осуществив ввод фамилии автора или наименования книги. В условиях карантинных мероприятий библиотека ИК-7 закрыта для посетителей, но читатели регулярно получают необходимые им книги по заявлениям.

"Работа достаточно объемная и заняла большое количество времени, но созданный электронный каталог позволит существенно сократить время поиска необходимого произведения, а также облегчит работу библиотекаря", - пояснил начальник воспитательного отдела Леонид Свердлов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-22 17:58:10
Не верю в исправление зеков. Выйдут и перо в бок. Вы этого хотите?
театральный критик
2020-12-22 17:48:20
Ночного фотографа это не коснется. Он на строгом режиме будет журнал здоровья сокамерников издавать.
Гость
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