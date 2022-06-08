Заключенным из Карелии рассказали о судьбе наркомана, отбывающего срок

Сотрудники лечебно-исправительной колонии №4 в Сегежском районе провели лекции для заключенных о вреде употребления и распространения наркотиков, сообщили в УФСИН Карелии.

Психологи, воспитатели и медицинские работники провели лекции о вреде наркомании и рассказали осужденным о созависимости и специалистах, которые могут помочь с данной проблемой после освобождения.

По местному телевидению в колонии показали профилактические фильмы и лекции на антинаркотическую тему. Студией кабельного телевидения подготовлен ролик о судьбе осужденного, который получил срок за преступление, совершенное под воздействием наркотиков.

В рамках популяризации здорового образа жизни заключенные приняли участие в спортивных мероприятиях, также в колонии прошел конкурс стенгазет «Скажи "нет" наркотикам!».