Заключенным в больничке Карелии рассказали, как трудоустроиться на свободе

В Медвежьегорском районе осужденным напомнили о действующих программах помощи в поиске работы, сообщили в УФСИН Карелии.

Мероприятие проводилось в рамках Школы подготовки к освобождению. Специалисты Агентства занятости населения Медвежьегорского района провели занятие в Республиканской больнице №2 с осужденными, чей срок отбывания наказания заканчивается в ближайшие 6 месяцев.

Присутствующим рассказали о возможностях трудоустройства, разъяснили порядок обращений, а также довели информацию по действующим программам помощи в поиске работы. Кроме того, сотрудники Агентства подробно ответили на все вопросы осужденных, в том числе о мерах социальной поддержки безработных, о праве на получение образования и переквалификации. Всего занятие посетили 6 человек.

Главная цель подобных мероприятий, по информации УФСИН, помочь осужденным после отбытия наказания как можно скорее сориентироваться в новых для них условиях и найти достойное место в жизни.