Закон о 100%-ной оплате больничных родителям малолетних детей вступит в силу 1 сентября

С 1 сентября вступает в силу федеральный закон о больничных по уходу за детьми в возрасте до 8 лет.

Об этом рассказал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа. Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми», — написал Володин.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская разъяснила Life.ru, как будут начисляться больничные.

«Даже если у родителя нет стажа работы, ему заплатят пособие в размере 100% среднего заработка. А средний заработок ему рассчитают по МРОТ. Минимальный размер дневного пособия по больничному из МРОТ — 420,56 рубля», — объяснила Красовская.