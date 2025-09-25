Закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ 9-классников приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому девятиклассники, не сдавшие экзамен, смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии.

Изменения вносятся в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно документу, обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты, «вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего, должностям служащего».

Перечень таких профессий определят региональные органы власти. Субъекты РФ также получают право предоставлять государственную поддержку такого обучения.

Одновременно с освоением профессии учащиеся смогут посещать уроки и готовиться к пересдаче экзаменов. После успешной их сдачи они получат аттестат об образовании и свидетельство о квалификации.

В случае окончательного принятия законопроекта эти нормы должны заработать с 1 января 2026 года.

Напомним, около 600 девятиклассников попробовали улучшить результаты экзаменов в этом году. Дополнительный период продолжался со 2 по 23 сентября.