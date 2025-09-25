РЕКЛАМА
23 работника поселковой школы в Карелии написали заявления об увольнении
Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
Закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ 9-классников приняли в первом чтении

00:10

СМИ пишут о задержании бывшего вице-премьера правительства Карелии Дмитрия Родионова

23:10

В Петрозаводском ДЮЦ появилось «Нескучное место»

23:00

Самые читаемые новости за 25

22:20

Последние дни сентября будут сухими и теплыми

22:00

По делу о мошенничестве задержан еще один фигурант

21:00

Карельская команда лесорубов вновь стала сильнейшей на Чемпионате России

20:15

Карельские охотники отогнали беспокоившего жителей медведя

19:45

В Петрозаводске рецидивист украл телефон из магазина бытовой техники

19:15

Экс-глава Минприроды Карелии Алексей Щепин также задержан в рамках дела о продаже «Автоспетранса»  

18:40

Вместе с Иваном Новиковым задержан экс-депутат Заксобрания Карелии Владимир Кванин

18:10

В Кеми пьяный мужчина получил ожоги от удара током, забравшись на крышу поезда

17:50

Артур Парфенчиков обсудил развитие Прионежского и Пряжинского районов с депутатами и главами поселений

17:35

В Петрозаводске бесследно пропал 23-летний юноша

17:20

В тверском центре спасения готовят к выпуску на волю тройню медвежат из Карелии

17:07

До +16°С, без осадков: прогноз погоды на 26 сентября

17:00

Артур Парфенчиков дал старт газификации Соломенного

16:45

Устроившие драку в клубе в Петрозаводске скрываются в Ленобласти, возбуждено дело

16:20

Задержан экс-руководитель «Карельского экологического оператора» Иван Новиков

16:10

В детских садах Петрозаводска установили теневые навесы

16:00

Арендаторы карельских лесов внесли в бюджет республики более 750 млн рублей

15:35

Курьер из Новосибирска украл у петрозаводских пенионеров около 10 миллионов рублей

15:00

Стоимость бензина в Карелии за неделю снова выросла

14:35

Карелия вошла в топ-10 регионов России для осеннего отдыха школьников

14:20

Новый руководитель назначен в Министерстве экономического развития Карелии

14:05

Кондопожанин выплатит штраф за попытку подкупа полицейских после пьяной езды

13:45

Пять новых мусоровозов прибыли в Петрозаводск для уборки спальных районов

13:15

На православный фестиваль хорового пения в Петрозаводск съедутся сотни участников со всей России

12:45

Пара из Петрозаводска вместо свадебных букетов собрала подарки для больных детей

12:15

Юная беломорчанка выступила на чествовании многодетных семей военнослужащих в Москве

11:50

Жителя Пудожского района будут судить за покушение на убийство двух женщин

11:45

Умер академик Эрнест Ивантер

11:20

Сразу 23 заявления об увольнении подали сотрудники школы на севере Карелии

11:10

Названо место проведения осеннего Винтажного Цеха в Петрозаводске

10:50

«Был добрым и светлым человеком»: житель Костомукши Кирилл Паппинен погиб в зоне СВО

10:30

Пловец из Кондопоги установил два новых рекорда Карелии

10:10

Сайту «Столица на Онего» исполнилось 22 года

09:55

В Зарецком парке в Петрозаводске начался очередной этап благоустройства

09:40

Директору Национального музея Михаилу Гольденбергу присвоено звание «Почетный доктор» ПетрГУ

09:20

В Карелии за неделю 26 тысяч человек вакцинировались от гриппа

09:00

Дачный дом и сарай сгорели в карельском поселке

08:40

Возвращать сельхозземли в регионах в оборот будут с помощью муниципального контроля

08:20

Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума после закрытия границы с Россией

08:00

Петрозаводчанка стала призером на Первенстве России по биатлону

07:40

В Карелии объявили награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод

07:20

В Карелии каждое второе кафе с бараниной и олениной работает с нарушениями

07:00

В ночном клубе Петрозаводска произошла очередная драка с участием горячих парней

06:40

ТГ-каналы: у бывшего вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова прошли обыски

00:03
Закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ 9-классников приняли в первом чтении
Сегодня 00:10 Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому девятиклассники, не сдавшие экзамен, смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии.

Изменения вносятся в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно документу, обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты, «вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего, должностям служащего».

Перечень таких профессий определят региональные органы власти. Субъекты РФ также получают право предоставлять государственную поддержку такого обучения.

Одновременно с освоением профессии учащиеся смогут посещать уроки и готовиться к пересдаче экзаменов. После успешной их сдачи они получат аттестат об образовании и свидетельство о квалификации.

В случае окончательного принятия законопроекта эти нормы должны заработать с 1 января 2026 года.

Напомним, около 600 девятиклассников попробовали улучшить результаты экзаменов в этом году. Дополнительный период продолжался со 2 по 23 сентября.

