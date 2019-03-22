Закон о митингах в Карелии противоречит федеральному законодательству, заявили эксперты

В 12 регионах России, в том числе Карелии местные законы о митингах не соответствуют федеральному законодательству.

Аналитики правозащитного проекта "ОВД-Инфо" изучили законодательство, которое регламентирует проведение одиночных пикетов. Выяснилось, что ряд региональных нормативных актов не соответствует федеральному закону "О митингах", - пишет "Коммерсантъ".

"Пункт 2.2 статьи 8 ФЗ разрешает регионам вводить дополнительные территориальные ограничения, но только для митингов, собраний, шествий и демонстраций. А в законах 12 регионов не перечисляются эти четыре вида акций, а используется фраза "публичные мероприятия", под которые подходят и одиночные пикеты", — говорит аналитик Наталья Смирнова.

Речь идет о Калининградской, Калужской, Оренбургской, Сахалинской, Тверской областях, Камчатском и Приморском краях, НАО и ЯНАО, а также Адыгее, Бурятии и Карелии.

Смирнова предполагает, что законодатели сделали ошибку по невнимательности.

"С одной стороны, целый ряд полномочий по разрешению и ограничению публичных мероприятий спускается на региональный уровень. С другой стороны, регионы склонны понимать полномочия расширительно", — пояснила член комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ Екатерина Шульман.

Она отметила, что выявленное несоответствие необходимо исправить. Со своей стороны, СПЧ надеется на реформирование ФЗ "О митингах".