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Закон об ответственности за содержание мусорных площадок принят в первом чтении

Новости. Благоустройство
17:30, 17 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего» / Законодательное собрание РК

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Ответственность ложится на тех, кто обязан следить за порядком: управляющие компании, муниципалитеты, подрядчики.

Законопроект о штрафах за содержание контейнерных площадок принят депутатами Заксобрания Карелии в первом чтении. Закон направлен на пресечение фактов ненадлежащего содержания контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.

— Допущение лицами, ответственными за содержание контейнерных площадок, загрязнения территории в радиусе 5 метров от них, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, — говорится в тексте.

За повторное нарушение должностные лица заплатят от десяти до пятнадцати тысяч рублей, юридические лица — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.

— Нет сомнений, что закон будет принят в окончательном чтении. За бардак возле мусорных баков предлагаем штрафовать, — считает один из авторов законопроекта депутат Ройне Изюмов. — Напомню, что управляющие компании — это коммерческие структуры. Штрафы должны взыскиваться с прибыли организации. Такая вот мотивация рублем. Такой подход исключает возможность перекладывания этих расходов на жильцов или списания их с других целевых статей. Только с прибыли — и больше никак. Этот закон — ответ на тотальный мусорный бардак в городе. Не убираете площадки — будете платить. Всё просто. Отдельно нужно контролировать и вывоз мусора, претензий к Карельскому экологическому оператору очень много. Десятки запросов в неделю мы пишем на этот счет.

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