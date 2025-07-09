Закон об ответственности за содержание мусорных площадок принят в первом чтении

Ответственность ложится на тех, кто обязан следить за порядком: управляющие компании, муниципалитеты, подрядчики.

Законопроект о штрафах за содержание контейнерных площадок принят депутатами Заксобрания Карелии в первом чтении. Закон направлен на пресечение фактов ненадлежащего содержания контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.

— Допущение лицами, ответственными за содержание контейнерных площадок, загрязнения территории в радиусе 5 метров от них, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, — говорится в тексте.

За повторное нарушение должностные лица заплатят от десяти до пятнадцати тысяч рублей, юридические лица — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.

— Нет сомнений, что закон будет принят в окончательном чтении. За бардак возле мусорных баков предлагаем штрафовать, — считает один из авторов законопроекта депутат Ройне Изюмов. — Напомню, что управляющие компании — это коммерческие структуры. Штрафы должны взыскиваться с прибыли организации. Такая вот мотивация рублем. Такой подход исключает возможность перекладывания этих расходов на жильцов или списания их с других целевых статей. Только с прибыли — и больше никак. Этот закон — ответ на тотальный мусорный бардак в городе. Не убираете площадки — будете платить. Всё просто. Отдельно нужно контролировать и вывоз мусора, претензий к Карельскому экологическому оператору очень много. Десятки запросов в неделю мы пишем на этот счет.