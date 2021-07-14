Законодательное собрание Карелии направит обращение в правительство России о создании единой системы оплаты труда педагогов

Сегодня, 15 июля, депутаты Законодательного собрания Карелии поддержали обращение к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой о создании единой системы оплаты труда педагогических работников детских садов и школ.

С такой инициативой выступили председатель карельского парламента Элиссан Шандалович и председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.



По мнению карельских парламентариев, в настоящее время существует проблема, связанная с отсутствием на федеральном уровне базового должностного оклада воспитателей и учителей. Это привело к тому, что оклады работников одной профессиональной квалификационной группы могут существенно различаться как в разных субъектах России, так и в разных образовательных организациях одного уровня в одном регионе.



— Например, в Беломорске оклад учителя составляет 9800 рублей, а Петрозаводске — 10815 рублей, в Прионежье — 8400 рублей, а в Пудоже — 12625 рублей. Оклад воспитателя в Беломорске — 8550 рублей, в Петрозаводске — 9100 рублей, в Пудоже — 10750 рублей. Именно из-за такой разницы окладной части заработной платы педагогических работников парламент Карелии вышел с инициативой создания единой системы оплаты труда воспитателей и учителей, — пояснила Галина Гореликова.



Авторы обращения отмечают, что 10 февраля 2021 года президент России во время совещания с правительством поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов страны проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента от 7 мая 2012 года, и обеспечить устранение причин, по которым не были достигнуты эти целевые показатели.



В обращении также приводятся данные мониторинга Минпросвещения России. Так, не более чем в 70% регионов страны базовые должностные оклады педагогов ниже законодательно установленного МРОТ. А диапазон установленного размера ставок варьируется от 3608 рублей до 22500 рублей. При этом повышение качества работы педагога и привлечение в сферу образования высококвалифицированных специалистов во многом зависит от достойной заработной платы. В Карелии принципы и подходы к оплате труда педагогов, выполняющих одинаковые должностные обязанности и реализующих образовательные программы одного уровня, также разнятся.



По мнению парламентариев, введение на федеральном уровне единой системы оплаты труда воспитателей и учителей обеспечит достижение необходимых целевых показателей и установление фиксированного оклада педагогическим работникам.