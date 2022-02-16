Законодательное Собрание поддержало важные изменения в бюджет региона, предложенные главой Карелии

На заседании Законодательного Собрания 17 февраля парламентарии приняли изменения в закон о бюджете Карелии.

Представляя депутатам поправки в бюджет, глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что средства направляются на социальную сферу, поддержку экономики, укрепление материально-технической базы госучреждений, реализацию национальных проектов, развитие муниципальных образований и др.



«Глава республики принял решение направить на развитие Карелии дополнительно 7,5 млрд рублей. Такая очень значительная для нашего бюджета сумма выделяется впервые. И самое важное то, что финансирование затронет все сферы жизни. Очевидно, что такие решения принимаются тогда, когда возможности республики растут. Но это не происходит само собой, а только тогда, когда руководство региона выстраивает грамотную финансово-экономическую политику. Сегодняшние решения — тому доказательство», — отметил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.





Как отметила вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, по инициативе главы Карелии предусматривается выделение 40 млн рублей на обновление автобусного парка для муниципалитетов. «Это позволит приобрести 7 новых автобусов, которые свяжут районные центры с отдаленными населенными пунктами. Каждый из нас знает, насколько это важно. В прошлом году по поручению главы Карелии 28 новых автобусов ушли в районы, сейчас они работают в 14 муниципалитетах», — сказала парламентарий.





По словам зампредседателя комитета по здравоохранению и социальной политике Ольги Билко, часть бюджетных средств будет направлена на поддержку учреждений здравоохранения, что очень важно в период пандемии.



«Вы все видите какая сложная ситуация возникла в связи со вспышкой омикрона. Например, мы видим, что резко возникла потребность в КТ-исследованиях для диагностики пневмоний и постковидных осложнений. К примеру, во второй поликлинике Петрозаводска будет устанавливаться компьютерный томограф, что позволит улучшить качество медобслуживания. Я также рада, что большое количество средств направлено на поддержку первичного звена», — сказала Ольга Билко.





Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова сообщила, что по предложению руководителя региона 230 млн рублей дополнительно направлены на сферу образования. «В частности, здесь 83,4 млн рублей предусмотрены муниципальным районам и городским округам на ремонтные работы образовательных учреждений. К примеру, Сегежский район получит 15 млн рублей на ремонт зданий дошкольных учреждений», — пояснила Галина Гореликова.





Зампредседателя комитета по здравоохранению и социальной политике Лидия Суворова акцентировала внимание на увеличение на 526 млн рублей расходов на соцсферу. «Деньги, в частности, идут на укрепление материально-технической базы интернатов, поддержку семей с детьми, малоимущих граждан. Также зарезервированы средства на единовременную выплату детям войны Республики Карелия ко Дню Победы в 2022 году», — сказала Лидия Суворова.