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Законодательные инициативы карельских депутатов поддержала Парламентская Ассоциация Северо-Запада

Новости. Политика
17:40, 05 Июня 2025
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Конференция, где они были озвучены, прошла сегодня в Архангельске. Ее итогами поделился спикер Карельского парламента Элиссан Шандалович.

Одна из инциатив направлена на защиту интересов медицинских работников и медучреждений на севере страны.

«Мы предлагаем правительству России включить расходы на компенсацию проезда медработников к месту отдыха и обратно в методику распределения федеральной субвенции из Фонда О. С. Сейчас расчёт субвенций не учитывает эти затраты, перекладывая их на медучреждения. Это бьет по их финансовой устойчивости», — пояснил Элиссан Шандалович.

Второе предложение касается мелиорации сельхозземель в северных регионах. Действующие правила расчёта федеральных субсидий не учитывают суровые условия Севера: тип почвы, рельеф местности, климатические и географические особенности регионов.

«Например, в Карелии высокая заболоченность, переувлажнение и другие особенности, которые требуют значительно более сложных и дорогих мелиоративных работ по сравнению со средней и южной полосой», — заявил на конференции спикер Карельского парламента.

Предложение Карелии — ввести повышающий коэффициент к предельной стоимости таких работ для северных регионов страны.

Инициативы Карелии Парламентская ассоциация поддержала. «Рассчитываем на положительные решения федерального центра», — подытожил Элиссан Шандалович.

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