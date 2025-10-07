Законопроект о бесплатном проезде для беременных внесен в Госдуму

Во фракции «Новые люди» предложили проезд беременных в общественном транспорте сделать бесплатным.
Законопроектом предлагается обязать регионы ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных. Как считают авторы, инициатива будет способствовать созданию комфортных условий для роста рождаемости, охраны материнства и детства и укреплению института семьи, пишет Российская газета.
Бесплатный проезд, согласно инициативе, будет предоставляться на основании документа медицинской организации, на учете которой стоит беременная женщина, что позволит избежать возможных злоупотреблений. Депутаты привели информацию о том, что в отдельных регионах России уже предусмотрены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для ряда уязвимых категорий граждан, однако ни в одном из регионов право на бесплатный проезд для беременных женщин не установлено.
— Это создает социальную несправедливость, поскольку беременные женщины, являясь уязвимой категорией граждан, не получают достаточной поддержки в плане транспортной доступности, — сказано в пояснительной записке.
Документ касается всех видов городского пассажирского транспорта.
Напомним, с 1 сентября беременным студенткам увеличили размер пособий.