Законопроект о доплате республиканским спасателям и пожарным внесли в парламент Карелии

В Карелии предложили ввести ежемесячную выплату в 9600 рублей для спасателей и пожарных.
Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в парламент республики законопроект об установлении ежемесячной выплаты спасателям и пожарным.
Доплата составит 9 600 рублей. Выдавать ее планируют работникам аварийно-спасательных служб 40 лет и старше, отработавшим в региональных формированиях не менее 15 лет. Также получить дополнительные деньги к зарплате смогут работники Противопожарной службы от 50 лет и отработавшие не менее 25 лет.
— Средства на выплаты предусмотрим в бюджете Карелии. Эта мера поддержки станет стимулом для дальнейшей работы действующих пожарных и спасателей, — отметил Артур Парфенчиков.
Сегодня Комитет по здравоохранению и социальной политике ЗС РК рассмотрит законопроект, после вопрос будет вынесен на заседание Законодательного Собрания, которое состоится уже в четверг.