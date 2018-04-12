Законопроект о новой схеме выдачи разрешений на добычу лося в Карелии вызвал споры у охотников

Комитет по природным ресурсам и экологии парламента Карелии одобрил законопроект о внесении изменений в порядок выдачи разрешений на охоту в общедоступных охотничьих угодьях.

Согласно документ, планируется выдавать 30% разрешений на добычу лося охотникам, которые добывают волка, и еще 20% - добровольным помощникам охотинспекторов.

"Данный законопроект призван упорядочить распределение разрешений на добычу лося между охотниками на основании их вклада в развитие охотничьего хозяйства, в том числе с учетом добычи волков в ходе спортивной и любительской охоты, оказания на добровольной основе содействия государственных охотинспекторам в проведении мероприятий по охране, сохранению и учету численности охотничьих ресурсов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как будут распределяться оставшиеся 50% разрешений и какие разногласия законопроект вызвал у охотников, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".