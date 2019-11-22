Законопроект о расширении возможности компенсации оплаты проезда к месту отдыха для пенсионеров-северян внесен в Госдуму

Авторами инициативы выступила группа депутатов нижней палаты Федерального Собрания, в том числе и депутат от Карелии Валентина Пивненко, сообщили в Заксобрании Карелии.

В Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока внесен федеральный законопроект о расширении возможности компенсации оплаты проезда к месту отдыха для пенсионеров-северян, разработанный на основе предложений регионов.

В апреле 2019 года с такой инициативой по предложению спикера парламента Элиссана Шандаловича и депутата Алексея Исаева Законодательное Собрание Карелии обратилось в адрес Правительства России.



"Сейчас наши пенсионеры могут возместить проезд раз в 2 года только при поездках к месту отдыха на территории России, – поясняет Элиссан Шандалович, – Путь следования в пределах страны к месту зарубежного отдыха исключается. Получив отказ в компенсации, пенсионеры обращаются в суд и выигрывают. Поэтому мы выступили с предложением предоставить такое льготное право пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях. Считаем это справедливым, поэтому рады, что депутаты Госдумы поддержали региональных законодателей и подготовили соответствующие изменения"

Ожидается, что законопроект рассмотрят на ближайших заседаниях Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.