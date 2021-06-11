Законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины внесен в Госдуму

Гражданам Белоруссии и Украины могут разрешить репатриацию в Россию без отказа от паспортов своих республик.

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Государственной думы первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила Лента.ру со ссылкой на «Парламентскую газету».

Инициатива существенно упрощает для проживающих за рубежом соотечественников процедуру получения российского гражданства. Сейчас такая возможность есть лишь у тех, кто уже переехал в страну. Согласно законопроекту, предоставить документы и пройти собеседование на знание русского языка можно будет в российских дипломатических представительствах.