Законопроект об отработках для выпускников медвузов приняли в первом чтении

Законопроект, призванный решить кадровую проблему в медицине, принят в первом чтении.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о закреплении кадров в медицине. Он призван обеспечить поликлиники и больницы медицинскими работниками.
Документ вносит поправки в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об образовании в РФ». Они предлагают обязать выпускников медицинских вузов отработать определенное время в медицинских организациях по завершении обучения: под руководством наставника или в соответствии с договором о целевом обучении. Положение о наставничестве установит Минздрав РФ.
— Выпускники с медицинским и фармацевтическим образованием и полученной первичной аккредитацией специалиста в течение трех лет должны будут отработать под руководством наставника в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Студенты на целевом обучении, в свою очередь, должны будут отработать определенный срок в той медицинской организации, которая указана в договоре. Только после этого они смогут пройти периодическую аккредитацию для продолжения профессиональной деятельности.
Законопроект также устанавливает особенности целевого обучения. Так, студенты на бюджете должны будут на первом курсе заключить договор о целевом обучении. И если они не выполнят свои обязательства по этому соглашению, то должны будут выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном ее размере. Такая же норма может коснуться среднего специального образования.
— Для медицинского работника крайне важно сразу после «студенческой» скамьи получить практический опыт работы, соответствующий государственным стандартам качества, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством России 29 августа. В случае принятия он должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. Ранее о кадровой проблеме в медицине рассказывал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.