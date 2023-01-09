Законопроект об уголовном наказании за призывы к применению ядерного оружия подготовлен в Карелии

Депутаты парламента Карелии от партии «Яблоко» подготовили проект федерального закона об установлении уголовной ответственности за публичные призывы к применению ядерного оружия.

Законопроект размещен на официальном сайте парламента.

В пояснительной записке авторы ссылаются на Декларацию о запрещении применения ядерного и термоядерного оружия Генеральной Ассамблеи ООН.

«Генеральная Ассамблея ООН заявляет, что применение ядерного оружия является войной, направленной не только против того или иного противника или против тех или иных противников, но и против всего человечества в целом, так как народы мира, не участвующие в такой войне, подвергнутся всем бедствиям, вызванным применением такого оружия», — поясняют инициаторы законопроекта.

Они также отмечают, что «участившиеся призывы к его применению, обоснование необходимости это сделать создают опасные социально-психологические предпосылки для привыкания к самой мысли о том, что применение ядерного оружия способно решить какие-то политические или иные задачи, а не нанести непоправимый вред человечеству и планете».

На этом основании законопроектом предлагается установить внести изменения в Уголовный кодекс РФ и ввести уголовную ответственность за публичные призывы к применению ядерного оружия, а также за пропаганду его применения.