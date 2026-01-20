Законопроект сенатора Зубарева по наделению Рыбоохраны новыми полномочиями поддержали в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении Рыбоохраны правом оформлять акты об административных правонарушениях по краснокнижным водным биоресурсам.

Должностные лица Росрыболовства смогут возбуждать административные дела, связанные с причинением вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам водных биоресурсов из Красной книги РФ вне особо охраняемых природных территорий федерального значения. Законопроект о наделении Рыбоохраны новыми полномочиями был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 21 января.

Как отметил в ходе заседания один из авторов законопроекта сенатор от Карелии Игорь Зубарев, проект федерального закона был разработан в целях совершенствования системы охраны краснокнижных водных биологических ресурсов.

- Браконьерство на многочисленных водоемах нашей страны остается проблемой. Мы в контакте с Росрыболовством, Минсельхозом России и Минприроды России выявили, что особенно страдают от него наиболее редкие виды рыб, занесенные в Красную Книгу. Это связанно с тем, что для осуществления их охраны у Росприроднадзора технические возможности и количество инспекторов ограничено, а Росрыболовство, постоянно патрулирующее водоемы, не наделено полномочиями по пресечению нарушений в отношении видов, занесенных в Красную Книгу, - сказал Игорь Зубарев.

По мнению сенатора, решит проблему наделение должностных лиц Росрыболовства полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С этим согласны и в федеральном агентстве по Росрыболовству. Заместитель руководителя ведомства Василий Соколов, отвечая на вопросы депутатов, посетовал, что у Росрыболовства нет полномочий по краснокнижным видам как на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), так и за их пределами.

- Если на ООПТ есть четкая система охраны (инспекторский состав, дирекция), то за их пределами никто по факту не осуществляет государственной контроль и надзор за краснокнижными видами. Что получается? Переводят в Красную книгу вид в связи с тем, что снижается его численность. Мы своих инспекторов фактически отзываем от деятельности по контролю за этим видом и не осуществляем его. У Росприроднадзора инспекторского состава на воде нет. Поэтому фактически редкие виды становятся бесхозными. Мы просим устранить эту лакуну и дать возможность инспекторам, которые и так находятся на водоемах иметь возможность возбуждать административные дела и осуществлять государственный контроль и надзор, - заявил в Госдуме заместитель главы Росрыболовства.

Сенатор Игорь Зубарев уточнил, что правительство отмечает важность повышения эффективности борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды и поддерживает законопроект без замечаний.

Законопроект должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.