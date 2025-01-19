Законсервированное прошлое: в сети опубликовали фотопрогулку по зданию карельского завода

В сети поделились фотоотчетом о здании музея и мастерских завода «Авангард».

В группе «Дикая Провинция» опубликовали новый фотоотчет, посвященный петрозаводскому судостроительному заводу «Авангард». На этот раз фотограф Григорий Платонов посетил здание бывшего заводского музея и мастерских.

Он подчеркнул, что ранее уже публиковал обзор здания заводоуправления, с которым можно ознакомиться на сайте. Теперь же внимание уделено другому, не менее интересному объекту на территории завода.

Здание, выполненное в зелёных тонах, было построено в 1930-х годах, поделился Платонов. В нём располагался заводской музей, который, к сожалению, прекратил своё существование. Но мастерские сохранились, и в целом здание практически не изменилось со времён Советского Союза, представляя собой типичный пример «законсервированного прошлого».