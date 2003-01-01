Законы для людей: В Карелии учитель получил бесплатный участок и построил дом

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович и вице-спикер парламента Ольга Шмаеник встретились в поселке Матросы с учителем истории и обществознания Василием Регурецким.

Как рассказал парламентариям педагог Матросской общеобразовательной школы, несколько лет назад он воспользовался правом получить бесплатный земельный участок. В этом году завершил строительство дома на 15 сотках.

Данная мера поддержки специалистов на селе и в малых городах появилась в Карелии благодаря закону, который в 2017 году принял парламент республики.

По словам учителя Матросской школы, от подачи заявления до предоставления земли ушло несколько месяцев. Консультации оказывали сотрудники районной администрации. К настоящему времени Василий Регурецкий построил дом. Теперь необходимо сделать внутреннюю отделку и подвести коммуникации. После завершения всех работ педагог планирует переехать в Матросы из Пряжи, откуда ездит на работу, и где живет в аварийном доме. В дальнейших планах — строительство беседки, бани и благоустройство территории.

Элиссан Шандалович отметил, что кадровая проблема в республике является одной из важнейших, а принятый парламентом Карелии закон, который позволяет закреплять специалистов в небольших населенных пунктах, доказывает свою эффективность.«Не всегда просто найти в маленьком населенном пункте, например, врача, учителя, воспитателя. Те специальности, которые нужны. И как раз этот закон помогает закреплять кадры в поселках, деревнях Карелии. Мы видим, что закон работает, он для людей. С момента его принятия специалистам выделено более 190 земельных участков. Кто-то уже построил жилье, кто-то, как Василий Павлович, находится в процессе. Его история — подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», — рассказал председатель парламента.Вице-спикер Ольга Шмаеник отметила, что с 1 марта в Карелии право на получение бесплатного участка получили еще и представители рабочих профессий.«Для этого мы внесли изменения в Земельный кодекс России, разработали республиканский закон, и теперь наряду со специалистами бесплатный земельный участок могут получить представители рабочих профессий. Он также работает на решение проблемы нехватки рабочих рук на селе и в малых городах Карелии», — пояснила вице-спикер.Добавим, что в лидерах по предоставлению бесплатных земельных участков специалистам — Прионежский, Пряжинский муниципальные районы и Сортавальский муниципальный округ.