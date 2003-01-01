Законы для людей: В Пряже многодетная семья строит дом на бесплатном участке

Реализация законодательных инициатив парламента Карелии позволила предоставить семье землю в черте поселка и дополнительную поддержку для строительства.

Историю многодетной семьи из посёлка Пряжа рассказала вице-спикер Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник. Эта история — яркий пример того, как государственная поддержка реально меняет жизнь людей.

На снимке, который опубликовала Ольга Шмаеник на своей странице во «ВКонтакте», две многодетные мамы из Пряжи. Одна из этих — как раз героиня истории. Молодая мама из Пряжи стала одной из первых, кто получил земельный участок в собственность бесплатно по региональному закону для многодетных семей.

Участок в Пряже был сформирован на месте расселённого и снесённого аварийного дома. Он имеет ровный рельеф, а главное — к нему можно подключить электричество, центральное водоснабжение и канализацию. Это стало возможным благодаря масштабным работам по развитию инфраструктуры, проведённым в посёлке ранее.

— Благодаря программе развития инфраструктуры участков для многодетных несколько лет назад мы провели масштабные работы по обустройству в Пряже водопровода и канализации, — написала Ольга Шмаеник.

На выделенном участке многодетная семья уже начала строительство собственного дома. Чтобы ускорить этот процесс, семья получит дополнительную поддержку. Поскольку они до сих пор проживают в аварийном жилье, в этом году им будет выплачена денежная компенсация. Это решение также стало результатом ранее принятой инициативы, которая позволяет семьям при расселении выбирать между получением новой квартиры или денежной выплаты для самостоятельного решения жилищного вопроса.

— Теперь наша следующая задача — выполнить ремонт дорог по улицам Советская и Петрозаводская. Над этим я буду работать при формировании бюджета Карелии на следующий год, — отметила вице-спикер парламента Карелии.

«На примере одной пряжинской семьи мы видим, как законы для людей и решения в интересах людей реально работают. И делают жизнь лучше. Поэтому работаем дальше!» — подчеркнула Шмаеник.